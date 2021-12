Palhinha e o novo contrato: «O míster e o presidente são os principais responsáveis»

Palhinha não conseguiu esconder a felicidade perante a objetiva da Sportign TV, momentos após assinar a renovação de contrato com o Sporting, até 2026 - consulte tudo. Lembrando o seu percurso de leão ao peito, iniciado com 17 anos, o médio, hoje com 26, aponta os principais responsáveis pelo sexto vínculo que rubricou durante esta última década."É mais um objetivo cumprido na minha carreira, é mais uma etapa alcançada, com muito mérito, esforço e sacrifício. É sexto contrato que assinei desde que cheguei ao Sporting – e estou aqui desde os 17 anos. Já lá vão quase 10, o tempo passa a correr e jamais esperei fazer este trajeto – apesar de acreditar – que tenho vindo a fazer com muito trabalho. A renovação é o reconhecimento da estrutura do meu trabalho e do meu valor", começou por assinalar.E prosseguiu, aqui já com referências a Rúben Amorim e Frederico Varandas: "O míster é o presidente são os principais responsáveis pela minha renovação. O míster, obviamente, tem tirado todo o meu potencial, o melhor de mim e é graças a ele que também consigo alcançar mais este objetivo. Agradeço-lhe, tal como à estrutura, pela confiança que tem sido depositada em mim. Vou retribuir com esforço e empenho que coloco no campo, nos treinos… Sempre fui um profissional exemplar e ninguém me pode apontar nada. Desde que cheguei, com 17 anos, sempre fui o máximo profissional, sempre dei tudo – isto reconhece isso mesmo."Quis, no fim, após falar dos objetivos coletivos do Sporting, reforçar estes agradecimentos. "Quero voltar a agradecer ao míster e à estrutura, pois estão a fazer-me viver os melhores momentos da minha carreira até hoje", atirou.