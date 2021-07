Palhinha e uma possível saída: «Neste momento, só estou a pensar na Supertaça»

João Palhinha diz não estar preocupado com um possível interesse de outros clubes neste mercado de transferências. O médio-defensivo do Sporting assumiu, esta quarta-feira, em declarações à TVI24, estar apenas focado na Supertaça e "ganhar o jogo de sábado", frente ao Sporting de Braga, no primeiro jogo oficial das duas equipas esta temporada.





"Neste momento, só estou a pensar na Supertaça. É, neste momento, o principal objetivo da época. Não me vou desviar, porque estou focado nisso. Quanto ao resto não estou preocupado, porque o que quero é ganhar o jogo de sábado", assumiu.