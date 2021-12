Palhinha: «Eliminar equipas como o Dortmund e o Besiktas não é para todos»

João Palhinha não esconde a ambição do Sporting na Liga dos Campeões, mas segue com os pés bem assentes na terra ou não fosse o Manchester City o próximo adversário dos leões, nos oitavos de final da prova. Em entrevista ao jornal 'Sporting', o médio sublinhou que "é este tipo de jogos" que os verde e brancos gostam de disputar."O Manchester City é uma das três melhores equipas do Mundo e aquela que joga melhor futebol. Temos de ter muita ambição e vontade, sabendo que tudo é possível no futebol. Não podemos deixar de acreditar apenas por ser o Manchester City, isso pode até dar-nos mais força, tal como aconteceu na fase de grupos e na época passada. (...) Pode haver favoritos no futebol, mas nada está decidido. Desde que apresentemos a mesma atitude e vontade que temos vindo a demonstrar e que são o nosso segredo, vamos encarar esses jogos na máxima força", afirmou.E recorda os momentos mais memoráveis da fase de grupos. "Eliminar equipas como o Dortmund e o Besiktas não é fácil e não está ao alcance de todos. (...) Tanto a vitória expressiva na visita ao Besiktas, num ambiente difícil, como o jogo em casa com o Borussia Dortmund foram os momentos mais marcantes. A equipa soube sofrer quando tinha de sofrer. Quanto ao Dortmund, o facto de ser uma equipa com muita qualidade e que disputa o primeiro lugar com o Bayern na liga alemã demonstra por si só o seu valor. Termos eliminado uma equipa dessa grandeza juntamente com o Besiktas, que atua num terreno que todos reconhecem ser difícil de jogar pelo ambiente, deu-nos mais confiança".