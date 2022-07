Palhinha emocionado no adeus ao Sporting: «Foi um prazer servir este clube»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Palhinha já é oficialmente jogador do Fulham. O Sporting comunicou na manhã de ontem à CMVM a transferência por 20 milhões de euros, que pode chegar aos 22 M€ por objetivos. A SAD ainda assegura 10% da mais-valia numa futura transferência, e assumiu os encargos relativos à intermediação e ao mecanismo de solidariedade. Aliás, por via desse mesmo mecanismo, o Sacavenense, que o médio representou na formação, encaixa 350 mil euros – já Sporting (500 mil), Alta de Lisboa (100), Moreirense (100) e Belenenses (50) também lucram.

Antes de embarcar para Londres, Palhinha falou à Sporting TV onde recordou a década passada no clube e também abordou o momento atual, revelando-se “orgulhoso” por ter ajudado a “reerguer o clube” nos últimos anos. “Estão tranquilos no meio-campo. Fica o Ugarte, o Matheus Nunes e o Daniel Bragança. Qualquer um podia jogar. Depois ainda há o Essugo que está a crescer mas ainda é novinho”, afirmou o médio, de 26 anos, que aprova o reforço da aposta na formação: “Há uma grande evolução com a reformulação de treinadores, estruturas e a construção de novos campos. O Sporting tem de manter este ADN e os miúdos da formação só têm de olhar para os exemplos que estão ali ao lado”.

Confessando que leva o telemóvel cheio de “palhaçadas” de um grupo que lhe proporcionou “momentos marcantes”, o internacional português lembrou a conquista do título em 2021. “Não esqueço o que disseram após a derrota com o LASK, mas agarrámo-nos uns aos outros”, acrescentou, emocionado na despedida: “Não tenho palavras. Só posso dizer que foi um prazer representar este clube”.