Palhinha: «Estamos a conquistar títulos e esta é a imagem do clube para o futuro»

João Palhinha admitiu este sábado o desejo de continuar de leão ao peito, numa fase em que a sua saída continua a ser noticiada com grande insistência, especialmente em Inglaterra e Espanha. "Eu acho que sim, a não ser que não me queiram, mas eu acho que sim", disparou o médio dos leões, questionado, após a final da Allianz Cup , sobre se o seu futuro passaria por Alvalade.Naturalmente satisfeito com a conquista de mais um troféu pela equipa treinada por Rúben Amorim, o médio internacional por Portugal, destacou as características que permitiram aos leões dar a volta a um resultado que lhe era desfavorável ao intervalo. "Fizemos uma primeira parte melhor do que o Benfica. Foram lá uma vez e fizeram golo. Tiveram a felicidade de fazer golo. Depois fomos nós que tivemos de ir à procura do resultado. O segredo foi o trabalho, acreditar até ao fim e o espírito de sacrifício que é o que define esta equipa, desde que o mister chegou e estamos muito felizes por conquistar mais um título", disse Palhinha à Sport TV, falando diretamente para os adeptos do Sporting:"Era isto que os nossos adeptos desejavam há anos. Infelizmente, o Sporting já não conquistava títulos há anos. Esta equipa, felizmente, deu a volta a isso, estamos a conquistar títulos. É isto que é a imagem do clube e tem que ser daqui para o futuro."