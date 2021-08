Palhinha: «Faço o meu trabalho todos os dias e estou preocupado em evoluir e crescer»

Palhinha foi um dos autores dos dois golos da vitória do Sporting sobre o Belenenses SAD, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin 2021/22.





No final da partida, o internacional português mostrou-se "feliz" pelo golo e pela conquista dos três pontos. "Estou muito feliz, pela vitória acima de tudo, embora obviamente com um golo é sempre bom. O golo surgiu também de um lance que trabalhamos todos os dias e felizmente tive a felicidade de concretizar. Mas há que realçar a intensidade que temos no jogo, não deixando o Belenenses ter bola. No geral, fizemos um excelente jogo", começou por dizer o médio-defensivo dos leões, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Tentámos pôr as nossas ideias no jogo, tentando ter bola e não deixando o adversário ter. E quanto tinha nós reagimos muito rápido a recuperá-la. Acho que o segredo para ter tanta bola foi a maneira como reagimos à perda. Agora tem de ser cada vez melhor.""Significa que o Sporting está a crescer, é o espelho do trabalho diário, semana após semana. E é assim que temos de continuar focados.""Faço o meu trabalho todos os dias e estou preocupado em evoluir e crescer. Ainda tenho muito para evoluir e dar o meu melhor todos os dias", terminou.