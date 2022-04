Palhinha falha deslocação ao Tondela por acumulação de cartões amarelos

O duelo entre Sporting e Paços de Ferreira ainda vai a meio (pode seguir tudo ao minuto aqui), mas Rúben Amorim já sabe que não poderá contar com João Palhinha na próxima jornada, na deslocação dos leões ao terreno do Tondela. Em causa está o facto de o médio internacional português ter visto o 5.º cartão amarelo esta temporada na primeira parte do encontro, que o deixa de fora do duelo com os tondelenses.

Mas nem tudo é uma má notícia para Amorim, pois o médio-defensivo fica com 'ficha limpa' para o dérbi com o Benfica na 30.ª jornada do campeonato.