Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Palhinha faz furor na Europa: campeão nacional agita mercado de transferências Interessados no médio dispararam com o Euro, após época com títulos. Tottenham e Everton juntam-se a uma lista com At. Madrid e Sevilha