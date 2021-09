Palhinha: «Foi das semanas mais difíceis que tivemos neste clube»

Considerado pela SportTV como o melhor em campo, João Palhinha enalteceu a importância do regresso aos triunfos para o Sporting (1-0 em casa do Estoril) e aproveitou ainda para destacar o papel que os adeptos tiveram, especialmente pela forma como reagiram à goleada sofrida a meio da semana diante do Ajax.





"Era muito importante regressar as vitórias. Foram três dias complicados de digerir. Foi das semanas mais difíceis que tivemos neste clube. O grupo está de parabéns porque soube reagir muito bem. Queríamos ganhar este jogo para dar uma resposta e demonstrarmos aos adeptos que estamos juntos. Não são todos os adeptos que batem palmas no fim depois do jogo que tivemos [com o Ajax]. Há que realçar que estamos todos juntos e voltámos às vitórias", começou por dizer."Era muito importante. Queríamos ao máximo poder ganhar hoje para dar a vitória aos adeptos e sentirmo-nos melhor connosco próprios. O mister disse no balneário antes do jogo e é verdade. Vamos quase em 50 jogos e o número de derrotas fala por si. Isto é um bom sinal, que o clube está diferente do que estava no passado. O perder não satisfaz ninguém. Temos de continuar com esta alma vencedora que faz parte de quem joga neste clube."Palhinha destacou ainda a atuação do Estoril e deixou elogios ao adversário. "Criou dificuldades, têm uma excelente equipa. Creio que fomos superiores durante todo o jogo. Fizemos um bom jogo. Poderíamos ter feito mais golos, especialmente na primeira parte. O que importante é a vitória. Simplesmente, sinto-me feliz e contente, estou sempre a dar o meu melhor. É assim que penso todos os dias: ter a consciência tranquila, dar o máximo todos os jogos e continuar a crescer como tem vindo a ser o meu caminho até aqui."