No dia em que Rúben Amorim ficou a saber que não vai contar com Tiago Tomás para o jogo em Barcelos por testado positivo à Covid-19, também recebeu uma boa notícia pois Palhinha já treinou sem limitações, e está assim apto para jogar com o Gil Vicente. O médio recuperou de uma lesão muscular na coxa direita que o levou a falhar os jogos com o Benfica, Ajax, Boavista e Penafiel.Ainda entregues ao departamento clínico continuam Rúben Vinagre, Feddal, Pedro Porro e Jovane Cabral que são baixas confirmadas para sábado. A estes nomes ainda se somam os de Tiago Tomás e Ricardo Esgaio que estão isolados após terem acusado positivo à Covid-19. Paulinho está na mesma situação, mas tudo indica que já entrará nas contas para o jogo em Barcelos.Os leões realizam mais um treino amanhã, às 10h30 em Alcochete. Às 16h45, antes da viagem para o Norte, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do jogo com o Gil Vicente.