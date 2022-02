Palhinha na rede do Manchester United

Palhinha não saiu de Alvalade na última janela de mercado, mas continua dentro dos planos de vários emblemas europeus. Ontem, o ‘Mirror’ garantiu que o médio do Sporting tem sido alvo de várias observações dos ‘scouts’ do Manchester United, concretamente “em pelo menos oito jogos esta época”, pelo que pode entrar na lista de potenciais reforços no verão.





Com efeito, e comonoticiara, o United é, de facto, um dos clubes atentos ao internacional português, além de outros de Inglaterra, como o Tottenham, Newcastle ou Wolves. Em Espanha também o At. Madrid tem o ‘6’ no radar, que em dezembro renovou contrato com os leões até 2026, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros – em janeiro, a SAD aceitava vender por mais de 30 M€.