Palhinha não quer Sporting a relaxar: «Momento é bom mas ainda há muito para conquistar»

Para lá das palavras sobre a renovação de contrato, oficializada esta sexta-feira, Palhinha aproveitou o tempo de antena na Sporting TV para deixar... um aviso à navegação. Numa altura em que entra na fase final da recuperação à lesão muscular na coxa direita, o sub-capitão, de 26 anos, vinca que o leão não pode relaxar, não obstante as conquistas que já tem no bolso."Que os adeptos nos continuem a apoiar. O clube já passou por muito, mas felizmente estamos a passar por bons momentos, momento que o clube já merecia. Conseguimos o nosso objetivo na Champions [oitavos-de-final], estamos bem classificados no campeonato [liderança partilhada com o FC Porto], mas não podemos facilitar. A época é longa, ainda há muita coisa para conquistar e temos de continuar com o trabalho que temos vindo a fazer até aqui, sempre focados no próximo jogo. Tudo muda de um momento para o outro, mas queremos continuar com esta senda vitoriosa, o que representa o Sporting", lembrou.Palavra final aos mais jovens, pois também Palhinha... já esteve naquele lugar. "Vim para o Sporting com 17 anos e sei bem o que é estar do outro lado, treinar do outro lado e esperar por oportunidades que não aparecem logo. Sei bem o que pensam e vivem os miúdos. Tento sempre passar-lhes a melhor mensagem possível. Quem vem treinar connosco sabe que tem aqui um companheiro e um conselheiro, sempre pronto a ajudar", garantiu.