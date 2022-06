Palhinha, Pote e Rúben Vinagre no Rock in Rio

Palhinha, Pote e Rúben Vinagre foram três presenças notadas no último dia de concertos do Rock in Rio. Com as férias a terminarem, os jogadores do Sporting aproveitaram para queimar os últimos cartuchos no espaço de diversão tendo inclusivamente visitado o stand da Liga de Clubes. Neste espaço, o trio mostrou os respetivos dotes em 'freestyle' e autografou a nova bola do campeonato que, na próxima semana, será leiloada com a receita a reverter para ações de solidariedade.Pote mostrou-se satisfeito por poder participar nesta ação, e prontificou-se para repetir a experiência. "É sempre bom, até porque as pessoas têm a oportunidade de ver-nos num contexto diferente. Dentro de campo somos adversários, mas cá fora somos todos pessoas perfeitamente normais e espero que isto traga mais adeptos aos estádios, porque a presença deles é muito importante", afirmou à Liga.Palhinha também gostou da experiência, e deu destaque à bola que será utilizada no campeonato português em 2022/23. "Faz todo o sentido a Liga ter aqui este stand, até pela possibilidade que dá às pessoas de virem aqui dar uma olhada à nova bola e à taça de campeão, coisas que as pessoas gostam de ver", referiuRúben Vinagre também se mostrou feliz com a experiência vivida no concerto. "A música é alegria e o Futebol também, e a verdade é que ambos envolvem muita gente. Portanto, tenho a certeza de que esta junção tem tudo para ser muito positiva para ambos os sectores", concluiu o lateral.