Palmada nas costas e muito por fazer

Rúben Amorim tinha acabado de somar mais três pontos na Liga, mas contrariamente ao que é seu apanágio entrou na sala de conferências com uma expressão fechada. E o motivo estava à vista: atrás da vitória por 2-1 nos Açores estava uma exibição desinspirada, que o técnico reconheceu antes de todos. "Tenho de ser o primeiro a perceber que o Sporting pode fazer muito mais", atirou, sem rodeios.

Com efeito, Amorim assume que faltou ao leão "qualquer coisa" e para Lisboa, além dos pontos, leva na bagagem "mais erros dentro do jogo para apontar aos jogadores, o que também é bom". "Semblante 'carregado'? O semblante é manter a mesma atitude perante o jogo dos meus jogadores. Obviamente fico satisfeito pela vitória, mas há muito trabalho pela frente. Não posso estar satisfeito com a exibição, nem os jogadores podem estar", reforçou, traçando o paralelismo com outras ocasiões em que a equipa jogou melhor, mas não obteve o resultado pretendido: "Já jogámos bem e não ganhámos, hoje [ontem] aconteceu o contrário. Tenho a certeza que eles podem fazer melhor".

Atitude faz a diferença

Além da (falta de) qualidade em campo, o treinador admitiu que também no campo emocional era exigido mais ao Sporting. "A disposição em campo por vezes é irrelevante, tem a ver com atitude. Na 2.ª não estivemos bem contra um Santa Clara sem centrais e sem todo o plantel à disposição. O querer tem muita força, por isso é que fomos campeões na primeira época", atirou, rematando com novo aviso: "Podemos e devemos fazer mais para atingir os nossos objetivos".