Panathinaikos cobiça Feddal

Terminado o contrato com o Sporting, Feddal está livre para escolher o seu próximo clube e, uma das opções em carteira, passa pelo Panathinaikos. O clube grego está no mercado à procura de um central esquerdino, e vê no internacional marroquino uma boa opção. Recorde-se que o Celta de Vigo também está atento ao processo.