Para todas as idades e com Pedro Barbosa em foco: Sporting congratula sócios com 25 anos de clube

Não foi dia de jogo no Estádio José Alvalade, mas nem por isso deixou de haver presença e adesão dos adeptos no anfiteatro leonino. Num dia em que decorreu a cerimónia de entrega dos emblemas aos sócios que cumpriram 25 anos de ligação aos verdes e brancos, os adeptos que comemoraram esta marca especial, tiveram ainda oportunidade de visitar o Estádio de Alvalade, o balneário da equipa principal leonina e ainda o Museu do clube.De miúdos (a acompanhar os mais velhos) até graúdos, vários foram os associados que cumpriram 25 anos de ligação ao Sporting e fizeram questão de assinalar a data, entre eles um bem conhecido e especial para o universo leonino. Trata-se de Pedro Barbosa, ex-jogador e capitão do Sporting que alinhou 10 temporadas pelo clube de Alvalade, onde se sagrou duas vezes campeão (1999/00 e 2001/02), e não perdeu a oportunidade de estar presente em Alvalade onde recebeu o emblema do quarto de século como sócio do clube, tal como evidenciam as fotografias.