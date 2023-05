«Parecia sempre um jogador mais velho»: antigo treinador elogia Tanlongo

Mateo Tanlongo está integrado nos trabalhos da seleção de sub-20 da Argentina que, amanhã pelas 22 horas, vai estrear-se frente ao Uzbequistão no Mundial. O jogador do Sporting até deve ser titular na formação orientada por Javier Mascherano, uma situação que não surpreende o seu antigo técnico no Rosario Central, Javier Chueco García, que destacou a maturidade do jovem."Mesmo quando era um rapaz parecia sempre um jogador mais velho pela maturidade que tinha no campo. É um '6' posicional com um bom primeiro passe, aliás é melhor no passe curto que no longo. É um polivalente com um bom posicionamento e faz muito bem as compensações. Sempre foi muito inteligente a nível tático", afirmou o técnico ao site 'Infobae', onde lembrou a estreia do jogador na equipa principal do Rosario quando só tinha 16 anos: "Quando os jogadores têm qualidade, os clubes reparam logo no seu potencial e levam-nos. No Central não teve oportunidade de jogar muito".O jogador, quando se concentrou na semana passada, admitiu estar a viver uma "experiência única".