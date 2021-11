Passou o jogo a pedir a camisola de Tiago Tomás e agora conseguiu-a: gesto de TT encanta adeptos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rapariga De Verde E Branco (@raparigadeverdeebranco)

Tiago Tomás realizou o sonho de um menino que no jogo doexibiu um cartaz a pedir a sua camisola, mas que, não obstante os seus esforços, não conseguiu atrair a atenção do avançado.Nas redes sociais a página 'A rapariga de verde e branco' contou a história e apelou a que a mensagem chegasse ao futebolista leonino. "O pequeno Gonçalo tinha lugar ao meu lado no jogo frente ao Tondela. Apesar de ter lugar, o Gonçalo não quis ficar sentado e passou o tempo quase todo junto ao muro a tentar que o TT visse o seu cartaz enquanto aquecia.""Não aconteceu, mas o Gonçalo não desistiu. Até ao final do jogo manteve-se firme com o seu cartaz e objetivo bem presentes: conseguir a camisola do seu ídolo", prosseguiu.O pequeno não conseguiu chamar a atenção do avançado, mas nem tudo estava perdido. "Eu prometi-lhe que faria uma publicação aqui para tentarmos que o seu pedido chegasse ao TT ou ao Sporting", prosseguiu 'A rapariga de verde e branco'.A mensagem chegou a Tiago Tomás, que esta terça-feira respondeu ao pedido nas redes sociais. "Já entrámos em contacto com o Gonçalo e já tenho a morada dele para enviar a camisola. Obrigado."O gesto do jogador do Sporting foi muito elogiado pelos seus seguidores.