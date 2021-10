Paulinho apoiado ao sair

Paulinho continua em alta junto dos adeptos do Sporting, mesmo tendo somado mais um jogo sem marcar. O avançado, que fez a assistência para o golo de Coates, foi aplaudido quando falhou uma grande oportunidade aos 71’ e voltou a sê-lo quando foi substituído, já perto do minuto 90, para a entrada de Ricardo Esgaio. Prova desse mesmo apoio é o novo cântico criado para o ponta de lança, inspirado no ‘Will Grigg’s on fire’, música cantada pelos adeptos da Irlanda do Norte e que se tornou viral durante o Euro’2016. A versão leonina diz que “se o Paulinho mostra os dentes, eles até caem...”





: F. G.