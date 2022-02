Paulinho: «Aqui não importa absolutamente nada a não ser o rendimento»

Há um ano em Alcochete, Paulinho garante que o segredos dos triunfos dos leões é "a união e o ambiente" que se vive no balneário onde a competitividade é muito grande."O segredo do nosso sucesso é sem dúvida a equipa. Nós somos muito fortes porque somos uma equipa muito unida, dentro e fora de campo. O ambiente aqui é incrível. Quando é para relaxar é para relaxar. Mas quando é para entrar em campo é a mil. Nem o míster nos deixa andar a menos. O ambiente é muito saudável e muito competitivo. Mas dentro de campo tem de ser sempre a mil, o míster não aceita menos do que isso. E ele consegue provar-nos com vídeos e com vitórias que o segredo é mesmo a equipa. E nos acreditamos nisso", afirmou o avançado, em entrevista à Eleven, onde vê com naturalidade a entrada de jovens na equipa: "Aqui não importa absolutamente nada a não ser o rendimento, não importa a idade. E tem-se visto pelos miúdos de 17 e 16 anos a jogar. Não importa a idade que tens, o teu passado, o teu historial, por onde passaste. É trabalho diário e competência. E esse é outro dos segredos. Todos a gente sabe que se trabalhar, vai acabar por ter a sua oportunidade".Nascido em Barcelos, até chegar ao Sporting Paulinho sempre jogou em clubes da região e admite que as saudades acabaram por ser ultrapassadas pela exigência competitiva."Sempre joguei perto de casa. No Braga, Gil Vicente... Uma coisa que eu não percebia nos jogadores que vinham de outras cidades e diziam que tinham saudades dos amigos e da família e dizia 'não deve ser assim tão difícil'. Apesar de estar a 2h30 de casa, por ter tantos jogos, acabo por não ter tempo para viajar. O que senti mais falta aqui foi da minha família e dos meus amigos. Por outro lado, encontrei um ambiente incrível. Não estava à espera, sou sincero. Fui muito bem recebido. A nível pessoal facilitou muito. Em termos profissionais, jogar no Sporting é totalmente diferente. A exigência é diária. O que fizeste no jogo passado é passado. O jogo que vem aí, é que importa. É sinal de que tens de estar sempre no teu limite, sempre a trabalhar. E é sinal que lutas por alguma coisa... por títulos", acrescentou o atacante que fixa pessoalmente as próprias metas: "A única pressão que existe, é a minha. Eu tenho de ser a pessoa que exige mais de mim. Sou formado no Santa Maria, hoje estou no Sporting e sou internacional. Porque sou muito exigente. Claro que fico chateado por não marcar quando tenho oportunidades, mas fico muito mais chateado por perder. Estamos a tornar o futebol num desporto individual, quando é coletivo. E nós enquanto equipa estamos a demonstrar que o futebol é um desporto coletivo. Estamos a ganhar pela equipa e não pelas individualidades. Mas claro que quero sempre fazer mais e melhor".