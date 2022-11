Paulinho brilhou com bis e assistência: «Fizemos seis golos, foi bom, mas agora é dar continuidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulinho brilhou com um bis e uma assistência na goleada do Sporting ao Farense (6-0), na estreia nesta Allianz Cup. À Sport TV, o avançado lembrou que foram apenas três pontos e sublinhou a necessidade de manter esta eficácia. O atacante destacou ainda a integração dos mais novos neste período de pausa do campeonato.





"Sabe a três pontos. É sempre bom ganhar por muitos números mas são três pontos. Amanhã é outro dia e começamos a preparar o próximo jogo"

Pausa. O que deu para fazer?



"Temos muitos jovens a treinar connosco agora. Os jogadores que costumavam jogar no meio-campo não estão, o Seba também não está e é sempre importante ter mais tempo para trabalhar com os jovens para se habituarem às rotinas, à exigência e ao andamento da equipa. Acima de tudo, deu para trabalhar isso"

Falava-se da falta de eficácia.



"Temos noção disso, temos de fazer melhor. Hoje fizemos seis golos, foi bom, mas agora é dar continuidade"