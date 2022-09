«Paulinho calou muitas bocas»: as reações à vitória do Sporting frente ao Tottenham

ouviu conhecidos adeptos dos dragões após a vitória do Sporting frente ao Tottenham (2-0) na 2.ª jornada da Liga dos Campeões."Foi uma vitória do Sporting e do futebol nacional. Hoje [ontem], o Paulinho calou muitas bocas. Nenhum jogador vive sem apoio. Lembro que foi este avançado que marcou o golo que valeu o título de campeão ao nosso clube. Ele tem qualidade!""Que exibição e triunfo fantástico. A equipa está toda de parabéns, mas destaco o jogaço do Marcus Edwards! O Nuno Santos também esteve muito bem. Penso que o apuramento para os ‘oitavos’ está muito perto, basta vencer o Marselha.""Foi uma vitória muito importante para o apuramento no grupo. O Sporting mostrou que joga de igual para igual com todas as equipas e que já não é um outsider na Champions. Os últimos minutos mostraram que está de volta o rolo compressor!"