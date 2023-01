Paulinho cauteloso para a meia-final da Allianz Cup: «É uma equipa que já nos venceu»

Sporting e Arouca vão voltar a medir forças esta temporada, agora na fase final da Allianz Cup, onde também estão FC Porto e Académico de Viseu. O avançado Paulinho fez a antevisão da partida na Liga TV, e lembrou que esta fase da prova não há favoritos.

"Vai ser difícil pois é uma equipa já que nos venceu. Eu sei que as pessoas ligam muito para os nomes das equipa e criam estatutos. É claro que queremos ganhar, mas temos de ser humildes e perceber que esta equipa já nos ganhou este ano. Temos de estar num nível muito alto para conseguirmos ganhar", afirmou o jogador que não esquece a derrota registada na Liga Bwin: "Esse jogo fez-nos entender que os símbolos não jogam, são os jogadores e a intensidade e seriedade com que encaram os jogos...isso é que faz a diferença, não são os símbolos. Para vencermos vamos precisar de muita dedicação e entrega. As quatro palavras do Sporting têm de significar muito para nós, e vamos aplicá-las na fase final: esforço, dedicação, devoção e glória".

O atacante leonino é o melhor marcador da competição da prova com 18 golos assinados, um registo que lhe transmite "confiança", mas perde importância se o clube de Alvalade não conseguir reconquistar o título. "Achava que eram 15 mas esta semana disseram-me que são 18 (risos). É claro que fico feliz por ser o melhor marcador mas, muito sinceramente, a felicidade só chega quando ganhamos o troféu de campeões. Não estou a dizer isto por ser o discurso bonito e correto, é mesmo sincero! A felicidade chega quando ganhamos o troféu pois só quando o ganhamos é que o nosso nome fica lá para sempre na história. Já ser o melhor marcador pode chegar outro jogador daqui a dois ou três anos a marcar uma carrada de golos nesta competição e passa-me. É claro que me deixa feliz, mas não me traz a felicidade total, essa só surge ganhando o troféu", acrescenta o internacional português que ainda garante que vai ficar "frustrado" se não reconquistar o título: "Conquistar um título é o auge da felicidade para um jogador".

Semana normal



Com um título em disputa era esperado que os trabalhos na Academia fossem alterados, mas Paulinho garante que esta situação não se verifica. "Acreditem ou não a pressão que o Rúben Amorim mete nesta semana é igual às outras. Ele nunca nos deixa abrandar independentemente do adversário ou da competição. Ele respeita todos os adversários da mesma maneira, seja na Champions ou na Allianz Cup, e este acaba por ser o segredo. Se treinamos bem, independentemente do adversário, vamos jogar sempre bem. Por vezes as coisas correm menos bem, mas estás preparado por isso é mais fácil chegar a uma fase final e jogar bem", garante o internacional português que ainda é muito claro em relação aos objetivos do Sporting na competição: "Temos que entrar para ganhar. Somos campeões em título, mas isso não dá nada como garantido".