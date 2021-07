Paulinho confiante para a Supertaça: «Adeptos podem dar-nos uma força extra»

Paulinho mostrou-se confiante na conquista da Supertaça sábado frente ao Sp. Braga. O avançado considerou que o Sporting chega ao jogo bem preparado e os adeptos, que regressam ao estádio, podem dar uma força extra.



Sentimentos para a Supertaça?





- Estamos bem. Foi um mês que deu para trabalhar bem, recuperar os índices físicos e para voltar a ganhar rotinas. Estamos preparados para o jogo de amanhã.- O facto de sermos campeões nacionais não muda nada, é passado. Amanhã é uma final, um jogo. Os títulos que passaram da época passada não nos dão mais nenhuma garantia que a vitória esteja próxima. O que nos dá garantia de que possamos estar preparados foi este mês de trabalho, a confiança que temos em nós e o trabalho que foi feito.- Já vai tanto tempo que já nem sabemos como é ter adeptos no estádio… Acredito que por vezes em alguns momentos os adeptos podem ajudar-nos, por vezes nos minutos finais ou em momentos mais tensos. O apoio deles pode ser fundamental, podem-nos dar uma força extra. Acredito que isso vai acontecer. O Sporting tem imensos adeptos, grandes adeptos, e de certeza estão ansiosos para ver a equipa que foi campeã nacional.- Acredito e espero que sim. Vou trabalhar para isso. O tempo dirá se estou certo ou errado.- Relativamente aos golos não tenho nenhuma meta nem é algo em que pense, acaba por ser natural. Claro que quero marcar em todos os jogos, mas não adianta pensar nos próximos 20 jogos, o que importa é o jogo de amanhã. Quanto a apostas não fiz nenhuma, tenho boas relações e amigos lá, mas a partir do momento em que o árbitro apita não há amizades, há o Sporting contra o Sp. Braga.- Sobretudo a condição física. Quando cheguei tinha vindo de lesão, senti muito a diferença de ritmo, depois voltei a lesionar-me. Nunca tive a continuidade para estar ao meu melhor nível. Acredito que a pré-época já me deu isso.- É um sentimento especial, passei lá bons momentos. Foi o meu trabalho lá que me deu a oportunidade de estar aqui hoje a representar o Sporting, num grande de Portugal. Quanto ao festejo, depende do momento. Acho que isso não acaba por demonstrar, se festejar ou não, o respeito e o carinho que tenho pelo clube.- Não, não havia qualquer tipo de fantasma. Havia um processo, por vezes passamos por fases menos boas e eu passei por ela, mas é passado. Agora é trabalhar para vir a fase boa.- As características dos jogadores podem mudar, mas acredito que as rotinas e a forma de estar da equipa não vão mudar. Se vai ajudar ou não amanhã vamos ver.