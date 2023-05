Paulinho convocado para o jogo com o Paços Ferreira

O treinador leonino adiantou ainda que Daniel Bragança vai começar a treinar com a equipa esta semana.

Paulinho está convocado para o jogo do Sporting com o Paços de Ferreira (domingo às 20h30). Rúben Amorim confirmou que o avançado, que esteve afastado um mês devido a uma fascite no pé direito, pode jogar uns minutos.O avançado, de 30 anos, foi reintegrado a 4 de maio nos treinos de conjunto, na Academia, e vai ser opção para o duelo com os pacenses no Estádio Capital do Móvel.