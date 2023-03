Paulinho dá a receita para a qualificação: «Acreditar que é possível vencer aqui para passar»

Paulinho garante que o Sporting vai apresentar-se frente ao Arsenal "com ambição" e acredita que os leões podem fazer uma surpresa na Liga Europa."O Sporting vai apresentar-se com ambição e a acreditar que é possível vencer aqui para passar", afirmou o avançado, que se mostra preparado para jogar num clima adverso: "Jogar fora ou em casa é diferente apesar de termos o nosso setor cheio. O Arsenal tem sempre jogadores de qualidade e cabe-nos contrariar essa qualidade do Arsenal".O ponta-de-lança marcou no jogo da 1ª mão em Lisboa e ainda esteve perto de bisar, um momento que já esqueceu. "Estava 2-1 e podia acontecer muita coisa, acaba por ser um bocadinho difícil dizer o que podia acontecer. Se o resultado não fosse um empate podia ser diferente a forma de abordar o jogo, mas a ambição não será de certeza", acrescentou o jogador leonino que lamentou a ausência de Coates: "Quem jogar na posição dele vai corresponder. Ele é o capitão e faz sempre falta dentro e fora de campo".