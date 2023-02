Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho de volta e direto ao onze do Sporting Amorim escondeu o jogo mas deve apostar no '20' no ataque, relegando Chermiti para o banco





Paulinho foi expulso na Allianz Cup

• Foto: Luis Manuel Neves