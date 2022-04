Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho: do espírito "baldas" nas aulas às certezas da chegada ao topo Rui Boucinha foi colega de turma do avançado, com quem mantém amizade até aos dias de hoje





• Foto: José Reis / Movephoto