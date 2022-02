Paulinho: «É claro que ficava chateado por não marcar»

Paulinho destaca o apoio que recebeu de Rúben Amorim quando os golos não apareciam mas também garante que fez tudo para merecer esse voto de confiança. "É claro que ficava chateado por não marcar, que não haja dúvida, mas nós ganhávamos, o que era bom e o mais importante. O mister apoiava-me a mim e a qualquer jogador mas, falando no meu caso, ele apoiava-me porque eu fazia tudo o que ele pedia. Eu dava tudo pela equipa, abdicava em alguns momentos de pensar em mim pela equipa, e ele nunca pediu mais que isso, a mim e a qualquer jogador. Se deixasse de trabalhar pela equipa ele não me ia defender", afirmou o avançado, numa entrevista à Eleven, onde também fez a antevisão do duelo com o Manchester City e recordou o que sentiu logo após o sorteio: "O que eu pensei acho que foi o que todos os sportinguistas pensaram, saiu-nos a equipa mais forte ou uma das mais fortes do Mundo. Depois vem aquele pensamento, que é nosso desafio diário, e que é pensar sempre que para sermos melhores temos de jogar contra os melhores. É nesse sentido que vamos encarar este jogo, e é assim que tem de ser".O internacional português também falou dos jovens valores da Academia e revelou que não esperava encontrar tanta qualidade em Alcochete. "Quando cheguei o ano passado havia muitos jovens, mas eu não tinha noção da qualidade do Nuno Mendes, do Inácio, do Matheus Nunes, e do próprio Tiago Tomás que foi agora emprestado ao Estugarda. Não tenho dúvidas que vão fazer carreiras incríveis, dois deles já estão pois o Matheus é um jogador que toda a gente conhece em Portugal, e o Tiago Tomás também vai ser, de certeza. Depois há o Nazinho, o Dário Essugo, o Gonçalo Esteves que têm aparecido a jogar e também têm sabido esperar pela oportunidade deles. Um fator positivo é não haver aqui uma pressão extra que por terem estado bem terem de jogar. Estão a gerir bem os miúdos e eles estão a saber esperar pela oportunidade e a trabalhar para a terem", referiu o atacante que também admitiu ter uma atitude pedagógica com os mais novos: "Costumo dizer aos mais jovens para aproveitarem enquanto estão cá. Porque já tive colegas formados nos grandes, que apanhei no Trofense, no Gil Vicente e que agora já não jogam. Tiveram tudo e de repente ficaram sem nada. Costumo dizer a brincar que quando estiveres no banho e não tiveres água quente, vais dar valor à água quente".Sobre a revalidação do título o camisola 21 voltou a insistir na filosofia do "próximo jogo" mas não deixou de destacar a qualidade dos dois reforços de inverno, Slimani e Edwards. "Foram duas boas contratações porque são dois jogadores diferentes dos que temos no plantel. É sempre bom porque nos dá mais opções. Quando temos concorrência interna que nos faz ser melhor todos os dias, é sempre bom. Porque vamos evoluir e vai exigir o nosso melhor", acrescentou o ponta-de-lança que na mesma entrevista confessou que faz treino mental: "O que se faz consoante a posição é idealizar o que tem de se fazer. Imagino e simulo os movimentos que tenho de fazer. É um treino invisível, mas que eu faço".