Paulinho e o jogo com o Manchester City: «Temos de ter ambição e ousadia»

Nas vésperas do duelo com o Manchester City, Paulinho garantiu que a equipa só começou a preparar o jogo da Champions após o clássico e, em entrevista à Eleven, explicou como é que são preparados estes encontros na Academia."O que fazemos é: uma análise à equipa, as suas dinâmicas, como jogam, quais os padrões. E depois, há coisas consoante as características dos jogadores. Se é mais de profundidade ou de pé. É isso que a equipa técnica faz e depois nos transmite. É um pouco dos dois, mas sempre mais importante a equipa", revelou o avançado que ainda abordou a questão do favoritismo atribuído à equipa inglesa: "Nós somos o Sporting. Somos uma equipa grande. É claro que o City é um candidato ao título. Todos lhe atribuem favoritismo. E tem de ser, porque tem dos melhores jogadores em cada posição. Mas nós temos de ter ambição e ousadia. E respeito por nós e pelo clube para lutar para ganhar. Independentemente do favoritismo e da qualidade, temos de ter essas ambição".Frente aos citizens, o ponta-de-lança leonino vai enfrentar Rúben Dias. Ao ser questionado sobre conseguirá vencer o duelo com o central, o jogador leonino revelou-se cauteloso. "Ganhar-lhe vantagem, não sei. Isso é no momento. O Rúben está no melhor onze do mundo. É um jogador incrível, tem evoluído de um forma fantástica. Já é um dos capitães do City apesar da idade. E acho que vai ser um pilar da seleção e do futebol europeu durante muitos anos", defendeu.Para terminar, o atacante ainda analisou a carreira do clube de Alvalade na Champions e deixou claro que a goleada sofrida na primeira jornada frente ao Ajax acabou por trazer ensinamentos que se revelaram positivos nas restantes jornadas da fase de grupos. "Foi um jogo em que conseguimos perceber onde é que erramos. Porque se tivéssemos perdido esses por números e não percebêssemos o porquê da derrota... Mas nós percebemos. E apesar de o resultado ter sido pesado, foi bom porque soubemos onde tínhamos de melhorar. Mesmo no fim daquele jogo, acreditamos que era possível. Mesmo depois da derrota em Dortmund", concluiu.