Paulinho estreou-se a marcar em 2023: «Anseio marcar em todos os jogos»

Paulinho saiu do banco do Sporting para marcar o único golo do jogo com o Portimonense que, curiosamente, foi o seu primeiro em 2023. Desvalorizando este facto, o ponta-de-lança lembrou que estes ciclos "fazem parte" da vida dos jogadores."Eu anseio marcar em todos os jogos e também quero que a equipa ganhe", afirmou o jogador, à Sport TV, onde destacou o facto dos leões não terem sofrido golos: "Não sofrendo ficamos mais perto de marcar pois basta fazer um. Aqui não há titulares, todos temos de estar preparados para entrar, e o mister escolhe quem joga, foi o que aconteceu".O atacante também destacou a réplica dada pela equipa algarvia. "Esta vitória acima de tudo sabe a mais três pontos conquistados frente a uma equipa alta, intensa e que sai bem em transições. Tínhamos de estar perfeitos neste ponto pois o ano passado sofremos aqui um golo nas transições, mas estivemos todos bem e ganhámos que foi o mais importante", concluiu.