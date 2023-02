Paulinho vai mesmo falhar o jogo de hoje com o Rio Ave e o clássico com o FC Porto, no próximo domingo, uma vez que o Conselho de Disciplina da Federação de Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Sporting.O avançado, recorde-se, foi castigado por três jogos após a expulsão na final da Allianz Cup ofensas à equipa de arbitragem. O jogador, recorde-se, já falhou a receção ao Sp. Braga.