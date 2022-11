Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho festeja 30 anos com a cabeça 'em dia': «É o jogador mentalmente mais forte com quem trabalhei até hoje» Alberto Lopes, amigo e personal trainer do avançado do Sporting, assume que vê nele "uma referência"