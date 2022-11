Paulinho foi do céu ao inferno com golo anulado

No espaço de poucos minutos, Paulinho viveu um pouco de todas as emoções, indo do céu ao inferno num lance que podia dar ainda outra expressão à vitória do Sporting. Após rematar certeiro, aos 89’, para aquele que seria o golo do 4-0 leonino, o avançado de 29 anos viveu um momento de festa, sendo engolido em abraços pelos companheiros, só que um fora-de-jogo de 43 centímetros descortinado pelo VAR levou à desilusão do camisola 20. Cabisbaixo após Manuel Mota confirmar o golo anulado, Paulinho não escondeu a frustração, ainda que os adeptos tenham continuado a entoar o seu cântico nas bancadas.