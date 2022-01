Paulinho foi eleito o melhor jogador de dezembro e Sporting festeja: «Eles até caem!»

Autor de quatro golos em três jogos da Liga Bwin em dezembro (só falhou a receção ao Boavista, por se encontrar infetado com Covid-19), Paulinho viu hoje o Sindicarto dos Jogadores atribuir-lhe a distinção de melhor futebolista do último mês de 2021, sucedendo aos portistas Luis Díaz e Taremi, que tinham vencido em novembro e outubro, respetivamente. O benfiquista João Mário tinha sido distinguido em agosto/setembro.O avançado dos leões, de 29 anos, acumulou 16,66% dos votos contra os 13,39% de Luis Díaz, segundo, e de outro futebolista dos azuis e brancos, Vitinha, que acumulou 12,60 das escolhas; neste caso são a soma a média das pontuções atribuídas pelos três jornais desportivos (Record, A Bola e O JOGO) e das preferências de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato.Além do hat trick ao Portimonense (triunfo por 3-2), Paulinho marcou no 3-1 do Sporting na Luz e ainda fez uma assistência para o 3-0 em Barcelos.Aproveitando o 'embalo', o Sporting publicitou o galardão nas redes sociais, lembrando o cântico que já virou moda nos estádios e que tem Paulinho como protagonista! Ora veja: