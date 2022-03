Paulinho: «Foi uma grande jogada com muitas triangulações»

Paulinho foi considerado o homem jogo e, no final, destacou a importância do triunfo do Sporting em Guimarães (1-3). "Até começámos bem, nos primeiros três minutos eles nem tocaram na bola, foi sempre nossa e era o que queríamos fazer com posses longas para cansá-los. No entanto, em transições são uma equipa com qualidade individual e coletiva, marcaram e tivemos de ir atrás. Depois conseguimos marcar antes do intervalo, era um jogo difícil em que tínhamos de marcar e ganhar", afirmou o avançado, à Sport TV, onde ainda comentou o seu golo: "Foi uma grande jogada com muitas triangulações e depois quando a bola apareceu foi uma reação, foi instintivo, e felizmente entrou".Para terminar, o avançado abordou a nova posição em que tem sido utilizado e confessou que prefere jogar a 9, onde terminou o jogo."Eu joguei a ponta-de-lança e tenho mais rotinas e sinto-me mais confortável, mas se o mister quiser meter-me na esquerda, eu jogo. E se for na direita também jogo lá. Estamos aqui pelo Sporting e se tivermos de fazer esse sacrifício pelo Sporting, faremos", acrescentou o jogador, que ainda abordou o futuro dos leões na Liga Bwin: "A equipa está preparada para ganhar o próximo jogo e tem de ser assim, se pensarmos em mais vamos passar mal. O foco é o próximo jogo".