Paulinho nega pressão: «Sinto-me muito acarinhado no Sporting»

Paulinho, à margem de uma sessão de autógrafos realizada num espaço comercial em Alcochete onde participou com Rochinha, abordou o momento do Sporting e garantiu que sempre foi muito apoiado em Alvalade. "Sinto-me muito acarinhado no Sporting e vi isso mesmo quando marquei um golo foi anulado pelo VAR (V. Guimarães). Esse momento acabou por mostrar o carinho que os adeptos sentem por mim. O que sinto é, que independentemente de onde vimos, somos sempre acarinhados. Esta sessão de autógrafos deu para entender quanto os adeptos gostam de nós, e é importante lutarmos para chegarmos à posição em que queremos estar", afirmou o avançado rejeitando assim uma ideia lançada por Rúben Amorim que os jogadores provenientes do Sp. Braga sentem uma pressão extra em Alvalade, uma frase que o próprio técnico, posteriormente, admitiu não ter sido a mais feliz.Sobre o seu rendimento, o avançado espera que possa subir na segunda fase da época, mas lembra que o importante é o coletivo. "Eu acredito que sim, que posso melhorar e, acima de tudo, espero a segunda parte da época seja muito melhor para o Sporting. Eu estou focado e não me interessa muito o aspeto individual. Nem eu nem os meus colegas podemos estar pensar nisso. Nós somos melhores quando a equipa está melhor, e quando não estamos bem, a equipa também não está bem. Acima de tudo interessa é que o Sporting esteja bem, e o individual vem por acréscimo", afirmou antes de prometer muita luta: "Vamos ter de usar muitas vezes o fato de macaco, e temos visto nos últimos jogos que quando o usamos temos também tempo de usar o fato de gala. O fato de macaco tem de estar sempre presente pois temos de trabalhar muito, correr muito...o fato de macaco tem que estar sempre presente em todos os jogos".Com a Liga Bwin parada devido ao Mundial, o internacional português considera que o momento é "estranho", mas lembra que há uma prova em curso onde os leões não podem facilitar. "É a primeira vez que passamos por isto, e não é fácil analisar pois estamos a treinar uma vez que temos a Allianz Cup. Temos de encarar os jogos desta competição como se fossem da Liga Bwin, é preciso ganhar, mas é estranho não termos os nossos colegas todos e ao mesmo tempo termos o Mundial a decorrer...mas tem de ser e é preciso continuar", acrescenta o avançado que não sabe se este intervalo vai ajudar os leões: "Pode ser bom pois temos mais tempo para treinar, mas vínhamos de um momento em crescendo...é preciso continuar a trabalhar".Com a reabertura do mercado à porta, o jogador também abordou o tema dos reforços de forma cautelosa. "Nós isso não controlamos, temos de ter a consciência de que os jogadores que estão têm de fazer pela vida, trabalhar, dar o seu melhor pois jogam no Sporting. O resto são coisas que nos ultrapassam", acrescentou o atacante que também comentou a falta de eficácia tantas vezes lamentada por Rúben Amorim: "Falta a bola entrar, é o que tem faltado. Não há muito a dizer, temos que melhorar treinando, e é isso que estamos a fazer".Paulinho esteve na pré-convocatória da Seleção Nacional, acabou por ficar de fora do lote final, e agora só pensa em apoiar os 26 jogadores escolhidos por Fernando Santos. "É claro que todos gostávamos de estar no Mundial, mas agora acho que é importante, como país, apoiar-mos a seleção deixando de lado essas questões de quem devia ir ou não. Eu vou apostar no próximo jogo do Sporting pois para o Europeu falta muito, e é o meu trabalho aqui que me pode dar a oportunidade de ir a essa competição", acrescentou o avançado que preferiu passar à parte da conferência de imprensa dada por Cristiano Ronaldo: "Eu não vi o que ele disse, mas de certeza absoluta que o Cristiano Ronaldo quer o melhor para a Seleção Nacional".Sobre o tema, o avançado leonino foi desafiado a colocar Portugal no lote de favoritos e optou por não o fazer. "É um bocadinho relativo. Olhando para a história acho que nunca tivemos tantos jogadores a alinharem em equipas tão boas, mas não somo favoritos. No entanto, temos uma excelente equipa que faz toda a gente sonhar", garante o ponta-de-lança antes de revelar as prendas de Natal mais desejadas: "Agora é ganhar o próximo do jogo pois é a única coisa que podemos controlar. Depois, até ao Natal, era sermos campeões mundiais, creio que era uma boa prenda para os portugueses todos".