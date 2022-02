Paulinho: «Jogo mudou completamente após a expulsão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulinho não escondeu a sua frustração com o empate no Estádio do Dragão, e não deixou de assinalar o vermelho mostrado a Coates para o resultado final.





"A partir da expulsão o jogo muda completamente. Desde aí o nosso objetivo era segurar o 2-1 e numa bola parada chegar ao 3-1. O Sporting quando não ganha é sempre um mau resultado", afirmou o avançado, à Sport TV, onde destacou o bom início dos leões: "Nós sabemos que o FC Porto entra sempre forte em casa e entrámos psicologicamente preparados para isso. Foi assim que chegámos ao 2-0, depois fizeram o 2-1, mas estávamos preparados".

O internacional português também comentou os incidentes registados no final referindo a necessidade de ser preciso que todos os intervenientes "melhores".