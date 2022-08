Baixa no Sporting. Paulinho não joga frente ao Rio Ave. "Temos de saber a gravidade da lesão", referiu Rúben Amorim em conferência de imprensa de antevisão da partida marcada para sábado às 20h30 no Estádio José Alvalade.Além de Paulinho, o treinador leonino também não pode contar com Daniel Bragança, que recupera da cirurgia ao joelho.Para o encontro com o Rio Ave, Amorim mostrou-se confiante. "Regressar às vitórias. Houve coisas que fizemos bem em Braga e outras coisas que não fizemos tão bem. Para mim, foi tão óbvio que foi muito fácil trabalhar esta semana. Estamos motivados, isto é uma maratona. Queremos escrever uma nova história e regressar às vitórias e voltar a ter a sensação a que estamos habituados", disse.