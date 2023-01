Paulinho liderou protestos no golo do Vizela

O golo do Vizela (1-1) gelou Alvalade e temeu-se que o Sporting voltasse a perder pontos, com o nervosismo das bancadas a chegar ao relvado. Os jogadores leoninos ficaram incrédulos com Rui Costa, que neste lance teve uma participação involuntária, quando Pote cortou a bola, bateu no árbitro e voltou para o adversário, que faria o 1-1. Mal após o golo, os leões cercaram o árbitro a pedir justificações , com Paulinho a liderar os protestos.





Rui Costa não gostou e deu amarelo ao avançado. A história inverteria-se no final, com os jogadores do Vizela a protestarem muito com o juiz após a marcação do penálti que resultou no golo de Porro.