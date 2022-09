Paulinho muito acarinhado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma das novidades na partida entre Sporting e Portimonense acabou por ser também o regresso de Paulinho à ação pelos leões. Recuperado de lesão, o avançado de 29 anos já tinha somado 11 minutos em Frankfurt e, desta feita em Alvalade, voltou a ser lançado (60’) desde o banco, merecendo o apoio dos adeptos. Após entrar em campo, o público no estádio entoou o cântico dedicado a Paulinho, com o jogador a visar a baliza. Aos 65’, serviu até Trincão para um lance perigoso, originando o suspiro dos fãs. "Foi muito bem recebido. Os adeptos, como na altura do Esgaio, percebem o momento dos jogadores", elogiou Amorim.