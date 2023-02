Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho no clássico? «Seria um hara-kiri alguém que chama corruptos poder jogar» Jorge Amaral defende que não seria justificável a presença do avançado no clássico entre Sporting e FC Porto





Jogadores de Sporting e FC Porto ‘pegaram-se’ no último clássico

• Foto: LUSA