Paulinho: «O 0-2 deixou-nos um bocado abalados»

Paulinho foi o autor do único golo do Sporting na derrota caseira diante do Ajax (1-5), no jogo que assinalou o regresso dos leões à Liga dos Campeões quatro épocas depois.





"O golo acaba por não saber a nada. Temos de ter a frieza, deixar a emoção de lado e perceber que foram três pontos e deixar o resultado de lado. Perceber o que fizemos bem e menos bem e não deixar que seja que um resultado pesado, foram três pontos. O Sporting, no ano passado, também foi eliminado em casa por números desta natureza mas reagiu bem e é isso que nós vamos fazer: reagir", começou por dizer, na flash-interview, à Eleven Sports."Não sei se foi o momento-chave, mas se calhar foi um dos momentos importantes. Marcámos golo e foi anulado, mas também mandámos ao poste e o Ajax reagiu com golo. A eficácia acabou por ditar o que foi o resultado", frisou."Passa muita coisa. Chegamos a um ponto que percebemos que no futebol pode acontecer. Fomos para o intervalo com 1-3, sabíamos que se entrássemos e marcássemos, que estávamos dentro do jogo. Aconteceu, mas infelizmente foi anulado. É doloroso, foram duas jogadas que praticamente não estávamos a jogar e o 0-2 deixou-nos um bocado abalados. Estremecemos mas não caímos depois dos dois golos. Acho que o momento mais importante acabou por ser o golo anulado logo no início da 2ª parte e depois o 1-4 tornou o jogo mais difícil", afirmou."O importante é que seja cada vez mais difícil para nós crescermos. Claro que não estamos aqui para aprender, nem dar vitórias morais, estamos aqui para ganhar, mas quando não ganhamos temos de crescer e aprender. É isso que vamos fazer", concluiu.