Paulinho, o carismático roupeiro: «Entre mim ou António Costa, quem é mais reconhecido na rua? Ele não tem hipótese!»

Paulinho, o carismático roupeiro do Sporting, esteve no 100.º episódio do ‘ADN de Leão’, no qual até Coates quis aparecer. "Ele levanta-nos o ânimo. Vem com a música, a cantar, sempre bem disposto. Para nós é bom", contou o capitão.Já Paulinho até se vê mais famoso... do que o primeiro-ministro: "Entre mim ou o António Costa, quem é mais reconhecido na rua? Sou eu, ele não tem hipótese!".