Paulinho: «O maior peso que trazemos na camisola não é o escudo de campeão, é o símbolo do clube»

Paulinho, avançado do Sporting, aproveitou uma sessão de perguntas com a comunicação social para fazer a antevisão da próxima temporada, onde mencionou que os leões vão continuar com a "mentalidade de jogo a jogo", abordou o reencontro com o Sp. Braga na Supertaça, e analisou uma possível chamada à Seleção Nacional, referindo que seria uma "consequência do trabalho no clube".





"É a primeira pré-época que faço com o Sporting, é bom voltar a estar com os colegas", começou por dizer, antes de abordar uma possível candidatura dos leões ao título em 2021/2022: "Vai ser como o ano passado, é jogo a jogo. O importante é aumentar os índices físicos, criar rotinas e dinâmicas e preparar o jogo da Supertaça. A nossa responsabilidade é com o Sporting. O maior peso que trazemos na camisola não é o escudo de campeão, é o símbolo [do clube]. A pressão diária de jogar num grande é essa, jogamos sempre para ganhar".Questionado se a próxima época poderia ser de afirmação, Paulinho colocou o clube em primeiro lugar, destacando a importância do grupo: "O importante é ser a temporada do Sporting. Eu sou uma peça deste puzzle e quero fazer uma grande época. Ainda não tivemos muito tempo para trabalhar, tivemos dois ou três dias de campo. É um jogo complexo, estes primeiros dias servem para trabalhar ideias base e voltar a ganhar rotinas. O Sporting não depende de nenhum jogador, é uma instituição demasiado grande. Talvez o ano em que tenha tido contratações menos sonantes, tenha sido o ano em que foi campeão. É importante ficarmos todos, mas não depende de mim".Quanto ao reencontro com o Sp. Braga na Supertaça, o avançado referiu ser um "clube especial": "Vai ser sempre especial, fiz lá amigos para a vida. Foi o clube que me deu a oportunidade de me valorizar e de representar o meu país".Confrontado com a precoce eliminação do Sporting na Liga Europa da época transata, e com a campanha que espera o clube na Liga dos Campeões, o jogador português não tem dúvidas que é uma prova onde o clube "quer muito estar": "É uma prova onde queremos muito estar, assim como o clube e os adeptos. É a maior competição do mundo de clubes e qualquer jogador que tenha oportunidade de jogar lá tem de estar feliz", rematou.