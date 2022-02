Paulinho: «Quando não estou na Academia encontram-me em casa»

E como é Paulinho fora dos relvados? Uma pessoa que "dificilmente sai de casa" onde procura relaxar vendo séries e jogando Playstation, conforme afirmou na entrevista concedida à Eleven."Quando não estou na Academia encontram-me em casa. Dificilmente saio de casa. Passo muito tempo a jogar Playstation: Fórmula 1 ou COD. Vejo umas séries ou uns filmes. Passeio o meu cão. Mas é muito em casa. Comecei agora a ver pela segunda vez The Last Dance, do Michael Jordan. Drive to Survive também, estou à espera que saia agora a segunda temporada. Gosto muito de documentários. Ainda há pouco saiu o Impostor do Tinder. Estivemos ontem a falar disso. Coisas que vão para lá da nossa imaginação. Mas estou sempre muito na minha, gosto de descansar", confessou o internacional português que também ainda falou sobre as suas preferências em termos de música: "Gosto de ouvir um reggaeton. Não tenho um estilo específico. Antes dos jogos gosto de ouvir Foo Fighters, Queen... Mas no dia a dia, gosto de ouvir reggaeton".Após ter elogiado o blaneário, Paulinho também foi desafiado a apontar o mais engraçado e, apesar de ter frisado que "há vários", o nome de Pote surgiu. "É uma das mais pessoas engraçadas, mas temos aí uns quantos", afirmou o ponta-de-lança que que não deixou de elogiar as qualidades profissionais do transmontano: "Como jogador é talvez um dos melhores finalizadores com quem já joguei. A qualidade de finalização é incrível. É muito inteligente e lê muito bem todos os momentos do jogo. Como pessoa, é muito divertido e tem muita confiança nele. Mas a maior característica dele é ser muito divertido", acrescentou o camisola 21 dos leões que também não poupou elogios a Palhinha: "Estive com ele dois anos no Braga. É um jogador que teve uma evolução incrível. Um jogador de muito trabalho, dá sempre tudo. No balneário, foi como falámos há pouco. Temos um balneário muito engraçado. E ele também acaba por ser engraçado. É muito bom rapaz. Evoluiu tanto como jogador, como pessoa".