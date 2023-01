Paulinho sai com marcas

Paulinho parecia destinado a brilhar na Allianz Cup, mas ontem teve noite muito azarada. Primeiro, o avançado ficou com marcas visíveis na coxa, após lance dividido com Marcano, e já na 2.ª parte viu o primeiro cartão amarelo ao travar um contra-ataque de Otávio. O pior veio pouco depois, ao ser expulso por acumulação de cartões quando atingiu o médio portista com o cotovelo. Vai por isso ficar de fora do próximo jogo do Sporting na Liga, com o Sp. Braga.