Paulinho: «Sentimos que podíamos ter saído daqui com mais»

Paulinho fez um dos golos do Sporting ao Arsenal, no empate (2-2) na 1ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. O avançado dos leões"É um sentimento assim um bocadinho difícil de explicar. Sentimos que podíamos ter saído daqui com mais. Sabemos da qualidade do adversário, jogam muito bem e é difícil contrariar a posse de bola deles. Mas mesmo assim, se ganhássemos não era injusto", vincou em declarações à SIC."São duas oportunidades, uma entrou e a outra não. O ambiente quando estamos todos unidos é muito difícil de virem aqui jogar contra nós, quando o estádio está com a equipa. Dentro de campo sentimos os adversários. Temos de lhes agradecer por isso, é sempre bom esse apoio. Podíamos ter feito o 3-1 e sofremos o 2-2 numa forma estranha, ingrata. É o futebol. Sinto-me confiante. O que nos faz confiante é marcarmos, jogar bem e ganhar. Não ganhámos, mas fizemos um bom jogo.""Não muda nada. Vão entrar mais dois para ajudar.""Eu acho que no futebol temos de ter a capacidade para aprender com todos. Há coisas que acontecem com um que não acontecem com outro e temos de estar a ver e a aprender. No futebol quem for inteligente aprende com todos, seja com os mais velhos ou com os mais novos."