Paulinho: «Sinto algumas dores, mas marquei dois golos e estamos na final»

Rúben Amorim sobre Paulinho: «Acho que não é nada de grave»

Paulinho foi a figura do Arouca-Sporting (1-2), marcando os dois golos que valeram o apuramento dos leões para a final da Allianz Cup. O avançado, no entanto, saiu com o braço direito imobilizado e admitiu que sente "algumas dores"."Estamos felizes e estou feliz, claro. Satisfeito porque acima de tudo vamos à final. Sinto algumas dores, mas marquei dois golos e estamos na final", disse o atacante à Liga TV, após ser eleito o homem do jogo.