Paulinho: «Temos de dar uma resposta depois do último jogo»

Escolhido por Rúben Amorim para entrar nas escolhas iniciais para o duelo desta quinta-feira () frente ao Midtjylland, Paulinho sublinhou a importância de a equipa "dar uma resposta depois do último jogo"."Sinto-me bem. Motivado, como todos. Temos de dar uma resposta, depois do último jogo, apesar de sabermos que será extremamente difícil. Jogam bem apesar de não terem muita história na Europa", disse o avançado, em declarações à Sporting TV antes do encontro desta noite em Alvalade.E continuou: "Não olhámos aos ciclos competitivos, porque isso também pode ser visto ao contrário, as pessoas pensarem que estamos fresquinhos. Não é muito relevante para nós, temos é de entrar bem, jogar bem e dar o nosso melhor.""É um miúdo com potencial, acho que percebeu bem, também, a dinâmica do míster, a forma de estar no campo... É sempre bom ver miúdos como ele, como o Dário e Mateus connosco, a forma como trabalham. Esperamos que continue a ter sucesso e a marcar, para nos ajudar nos resultados", terminou.